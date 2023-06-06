TFF 3. Lig play-off: Orduspor 1967: 0 - Karaman FK: 2

Tur maçında Orduspor 1967, konu ettiği Karaman FK'ya 2-0 mağlup oldu. Karaman FK bu sonuçla finale yükselen taraf oldu.

Stat: Yeni Ordu

Hakemler: Erkan Özdamar, Deniz Caner Özaral, Ogün Kamacı

Orduspor 1967 SK: Ömürcan, Erdinç, Adem, İsmail (Güney dk. 67), Serhat (Serhan dk. 60), Metin, Uğur, Bilal (Ufuk dk. 59), Mümin Talip (Gökay dk. 67), Hatun, Abdülkadir (Cevatcan dk. 76)

Karaman FK: Mertcan, Abdulsamet, Burak, Ali Kemal, Akın, Ahmet (Selçuk dk 90), Selim (İlyas dk. 87), Orhan, Ömercan, Ensar (Emir dk. 69), Umut (İdris dk. 87)

Goller: Mümin Talip (dk. 10 k.k), Ensar (dk. 56) (Karaman FK)

Sarı kartlar: Mümin Talip, Uğur, Metin (Orduspor 1967), Orhan, Ahmet, Burak, Ömercan (Karaman FK)