TFF 3. Lig: Yeni Orduspor: 1 - Karşıyaka: 2

TFF 3.
Lig 2. Grup'ta Yeni Orduspor, sahasında Karşıyaka'ya 2-1 mağlup oldu.
Stat: 19 Eylül
Hakemler: Lütfullah Aslan, Selman Timur, Kerem Candaş
Yeni Orduspor: Murat, Kerem, Fatih Solmaz, Kerim, Ramazan Sal, Furkan (Fatih Şerifoğlu dk. 77), Mustafa, Sebahattin, Fatih Özçelik, Hasan (Burak dk. 56), Aykut
Karşıyaka: Erdoğan, Mustafa Değirmenci, Muhammet Fatih (Görkem dk. 77), Onur (Özgür dk. 42), Cenk, Metin, Arif, Harun (İlyas dk. 88 ?), Anıl, Mustafa Aşan, Hakan
Goller: Hakan (dk. 2), Mustafa Aşan (dk. 31) (Karşıyaka), Hasan kaya (dk. 35) (Yeni Orduspor)
Sarı Kartlar: Kerim, Ramazan, Furkan, Mustafa Kayabaşı (Yeni Orduspor), Erdoğan, Arif, Harun, Mustafa, Hakan (Karşıyaka)