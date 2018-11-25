İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 3. Lig: Yeni Orduspor: 1 - Karşıyaka: 2

TFF 3.

Lig 2. Grup'ta Yeni Orduspor, sahasında Karşıyaka'ya 2-1 mağlup oldu.



Stat: 19 Eylül


Hakemler: Lütfullah Aslan, Selman Timur, Kerem Candaş


Yeni Orduspor: Murat, Kerem, Fatih Solmaz, Kerim, Ramazan Sal, Furkan (Fatih Şerifoğlu dk. 77), Mustafa, Sebahattin, Fatih Özçelik, Hasan (Burak dk. 56), Aykut


Karşıyaka: Erdoğan, Mustafa Değirmenci, Muhammet Fatih (Görkem dk. 77), Onur (Özgür dk. 42), Cenk, Metin, Arif, Harun (İlyas dk. 88 ?), Anıl, Mustafa Aşan, Hakan


Goller: Hakan (dk. 2), Mustafa Aşan (dk. 31) (Karşıyaka), Hasan kaya (dk. 35) (Yeni Orduspor)


Sarı Kartlar: Kerim, Ramazan, Furkan, Mustafa Kayabaşı (Yeni Orduspor), Erdoğan, Arif, Harun, Mustafa, Hakan (Karşıyaka)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.