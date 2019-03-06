TFF 3. Lig: Yeni Orduspor: 2 - H.K.İ. Çatalcaspor: 0

Lig 2. Grup'ta yeni Orduspor sahasında karşılaştığı Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor'u 2-0 mağlup etti. Mor-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 74. dakikada oyuna giren Burak Aydın getirdi. Çatalcaspor ise bir penaltı atışından yararlanamadı.

Stat: 19 Eylül

Hakemler: Şeref taştan, Emin Barlas, Hilmi Göktürk İmamoğlu

Yeni Orduspor: Yavuz, Ramazan, Çağrı, Mithat (Mustafa Kayabaşı dk. 46), Sebahattin (Burak dk. 74), Yusuf, Fatih Özçelik, Samet, Asım Can, Alperen (Osman dk. 62), M.Fuat

H.K.İ. Çatalcaspor: Turker, Deniz (Emre Turgut dk. 62), Ufuk (Ömer dk. 71), Cemal, Barış Kazer (Emre Akdağ dk 82), Arif, Oğuz, Barış Dillioğlu, Mehmet , Kudret, Uğur

Gol: Burak Aydın (dk. 77 ve 90+5) (Yeni Orduspor)

Sarı kartlar: Fatih Özçelik, M.Fuat (Yeni Orduspor), Cemal, Kudret (Çatalcaspor)