Tıp Bayramı'nda sergi açtı

Ordu'nun Ünye ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Ünye Devlet Hastanesi Biyokimya Uzmanı Dr. Ali Coşkun tarafından yapılan resimli karikatür sergisi büyük ilgi gördü.

Ünye'de 14 Mart Tıp Bayramı etkinleri kapsamında Biyokimya Uzmanı Dr. Ali Coşkun tarafından yapılan resimlerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Biyokimya Uzmanı ve aynı zamanda karikatürist olan Dr. Ali Coşkun, "Bugün 14 Mart Tıp Bayramı'nın 100. yılı olması nedeniyle sizlere kendi çizdiğim karikatürlerimle bir sergi açmak istedim. Buradaki sergimle Türk ve Müslüman doktorlarının tıp tarihine katkılarını konu alan bir karikatür sergisi düzenledik. Bu karikatür sergisini bundan sonraki senelerde gençlerimize yol açması ve daha iyi bilimsel çalışmalar yapması için düzenledim" dedi.

Açılış kurdelesini kesen Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Ülkemizde bulunan tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Hizmetlerini en iyi bir şekilde yerine getiren sağlık ekiplerimiz, ülkemizin en önemli unsurlarıdır. Burada bizleri karikatürleri ile günün önemine anlam katan Biyokimya Hocamız Ali Coşkun'u da ayrıca tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Açılışa ayrıca, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, AK Parti Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tavlı, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Hacı Demir, sağlık personeli ve vatandaşlar katıldı.