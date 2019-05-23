Tıp dünyasında cevap arayan soru: “Aşıyla gençleşmek mümkün mü?”

Dr. Nazlı Tosun, deri altına enjekte edilen çeşitli aminoasitler ve hyaluronik asit karışımının bunlardan biri olduğunu söyledi.

Medical Park Ordu Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Uzmanı Dr. Nazlı Tosun ‘gençlik aşısı' olarak adlandırılan tedavinin kaz ayakları, yüz ve boyun bölgeleri, eller ve yüzeysel ince kırışıklıklarda kullanıldığını belirtti. Tosun, “Doğal olarak ciltte var olan ancak zamanla dokularda azalan hyaluronik aside destek amaçlı yapılan enjeksiyon sonucunda anti-oksidan görevi gören, ciltte kollajen ve elastin liflerin yapımını uyaran gençlik aşısı kişinin cildine yitirdiği nem, parlaklık, esneklik ve canlılığı tekrar kazandırır. Cildin aydınlanması ve sıkılaşmasını sağlayan gençlik aşısı hyaluronik asit ve aminoasitlerin patentli özel bir formülasyonudur. Anestezik kremle ve çok ince iğnelerle uygulanan 15-20 dakika süren bir işlemdir. Küçük iğnelerle girildiği için uygulama anında da uygulama sonrasında da ürüne bağlı herhangi bir acı veya yanma hissi oluşmaz. İlk uygulamadan 10 gün sonra etkileri kısmen görülmeye başlar. Ciltte oluşan parlaklık ise 2 ay sonra ve gelecek aylarda artarak devam eder” dedi.

“Gebeler, kalp krizi geçirenler, tansiyonu yüksek olan kişilere uygulanmaz”

Gençlik aşısının 20-25 yaşından itibaren herkese uygulanabileceğini söyleyen Opr. Dr. Nazlı Tosun, “Genç ciltlerde koruma etkisi sebebiyle, orta ve üzerindeki yaşlarda ise tedavi edici etkileri sebebiyle gençlik aşısı yapılabilir fakat 18 yaş altında olanlar, hamileler ve akut kalp krizi geçirenlere uygulanmaz. Ayrıca yasal olarak hekim olmayan güzellik merkezlerinde enjeksiyon yöntemiyle uygulanan ürünler kullanılamaz. Çünkü bu ürünlerin enjekte edileceği derinliği ve uygunluğunu değerlendirmek hekimlik bilgisi gerektirir, ayrıca alerjik reaksiyonlar riski olması bu işlemlerin hekimler tarafından yapılmasını gerektiren bir diğer önemli gerekçedir” diye konuştu.

"Yaz aylarında yaptırabilirsiniz"

Plastik ve Estetik Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Nazlı Tosun sözlerini şöyle tamamladı:

“Kırışıklık giderici kremler tropikaldir yani üst deriye hitap eder. Emilim az olduğu için etkisi de yüksek olmaz cilt altına enjekte edilen aminoterapi ürünlerinde etki daha hızlı ve daha etkili olmaktadır. Gençlik aşısı, cildin yaşlanmasının geciktirilmesi, cilt dokusunun yeniden yapılandırılması için önerilir. Cilt daha nemli, daha parlak, daha gergin durur. İnce kırışıklıkları, sivilce izlerini, güneş lekelerini azaltmak konusunda en etkili tedavi yöntemidir. Zaman kısıtlaması yoktur. İstenildiği zaman yaptırılabilir. Yaza daha genç, daha canlı ve parlak bir ciltle girmek isteyen herkes bu zamanda yaptırabilir.”