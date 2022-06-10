Tır, tünelde arıza yapan otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Ordu'da tünelde tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ordu Çevre Yolu yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı.

Kaza, Ordu Çevre Yolu Öceli Tüneli'nde, Ordu'dan Samsun istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza Bolat'ın (67) kullandığı 64 ER 663 plakalı otomobil, tünel içinde arızalandı. Bu sırada araçta bulunan kişiler, Bolat idaresindeki otomobili iterek kenara çekmeye çalıştı. Otomobili fark edemeyen S.Ö. (63) yönetimindeki 34 BA 9905 plakalı tır, otomobile yan taraftan çarptı. Kaza nedeniyle otomobil savrularak, tünelin yan duvarına çarptı.

Çevre yolu yaklaşık bir saat ulaşıma kapatıldı

Kazada aracı iten iki kişi ile araçta bulunan bir kişi hafif yaralanırken, durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve polis ekipleri, farklı bir kazanın yaşanmaması adına bölgede güvenlik önlemleri alarak, Ordu Çevre Yolu'nu ulaşıma kapattı. Uzun trafik kuyruklarının olduğu yol üzerinde sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine güçlükle intikal etti. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde otomobil sürücüsü Hamza Bolat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan tır sürücüsü S.Ö. ile diğer 2 yaralı sağlık ekiplerince kentteki bir hastanelere kaldırıldı.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından ulaşım yeniden normale dönerken, polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.