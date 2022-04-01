Tıra çarptı, hız göstergesi 180'de takılı kaldı: 2 ölü, 1 yaralı

Ordu'da kontrolden çıkan otomobil, önce bir yayaya ardından ise yolun kenarında park halinde bulunan yabancı plakalı tıra çarptı. Kazaya karışan otomobilin hız göstergesi ise yaklaşık 180 kilometrede takılı kaldı. Kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu, Doğanköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Öztürk idaresindeki 16 V 8956 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak, yol kenarında park halinde bulunan 31 NEY 90 plakalı tırın sürücüsü olan Ahmet Karatekin'e çarptı. Ardından duramayan otomobil, yine yol kenarında park halinde bulunan QQ 182 XX plakalı tıra saplandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde bulunan sürücü Mahmut (63) ile eşi Selma Öztürk'ü (63) dışarıya çıkarttı. Yapılan kontrollerde her iki şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle yolda bulunan ve otomobilin çarpması ile savrulan, sonrasında ise ağır yaralanan tır sürücüsü Ahmet Karatekin ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından, ilk müdahalesinin ardından kentteki bir hastaneye götürüldü.

Hız göstergesi 180 kilometrede takılı kaldı

Kaza sonrası güvenlik güçleri, Samsun'dan Ordu istikametinde geniş çaplı güvenlik önlemi alarak, ulaşımı kontrollü olarak sağladı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil çekici vasıtası ile olay yerinden kaldırıldı, bu sırada ise aracın hız göstergesinin yaklaşık 180 kilometrede takılı kalması dikkat çekti.

Hayatını kaybeden şahısların cenazeleri olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.