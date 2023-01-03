Tırın çarptığı otomobil hurdaya döndü

Ordu'da tırın çarptığı Tofaş marka otomobil hurdaya döndü.

Kaza, Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.E. idaresindeki 42 AED 391 plakalı tır ile N.Ö.'nün kullandığı 06 ZDV 19 plakalı Tofaş marka otomobil çapıştı. Kazanın etkisiyle otomobil arka kısmından büyük hasar alıp yamuldu. Kazada yaralanan olmazken, ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.