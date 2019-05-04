Tırın çarptığı yaşlı adam öldü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçmekte olan yaşlı adam, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Fatsa-Ordu karayolu Bolaman sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali T. yönetimindeki 45 KK 480 plakalı tır, yolun karşısına geçmekte olan 91 yaşındaki Şükrü Ferman'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Ferman kazada ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşlı adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şükrü Ferman'ın ömrünü gönüllü olarak cami yaptırma derneklerine bağış toplayarak geçirdiği öğrenildi.