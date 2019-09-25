TMO Fındık alımlarını tüm hızıyla sürdürüyor

26 Ağustos 2019 tarihinde Fatsa'da fındık alımına başlayan Toprak Mahsulleri Ofisi'nde (TMO) çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Fındık fiyatının memnuniyet verici olması ve ödemelerin de beklenen tarihten erken ödenmesi üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi Fatsa Şubesi Büyük Sanayi Sitesi mevkisinde bulunan depolarda randevu sistemine göre alımlarına aralıksız devam ediyor. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel TMO'nun fındık alımı yapan depolarını ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldılar.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar fındığın üreticilerin alın teri olduğunu belirterek, “Üreticilerimizin emeği ve beklentilerini karşılayan fındık taban fiyatının Cumhurbaşkanımız tarafından açıklamasından sonra Toprak Mahsulleri Ofisi yetkilileri ile yaptığımız koordineli çalışmalar neticesinde fındık alımları hız kesmeden devam ediyor. Fındık üreticilerimiz hasattayken Toprak Mahsulleri Ofisi fındık alımına başladı. Üreticilerimiz hasat işlemini tamamladıktan sonra kurutma işlemini de titizlikle tamamlayarak TMO'dan randevu alarak mahsullerini götürmeye başladı. Bu sene fındık sezonu beklenenden fazla yağmurlu geçmesine rağmen üreticilerimiz fındıklarının başında sabırla bekleyerek kurumasını sağladılar ve TMO'ya teslim etmeye devam ediyorlar. Serbest piyasaya fındık gelmeye başladıktan sonra TMO müdahalesi de yerinde oldu. Şu anda fındık alımları sorunsuz şekilde devam ettiği gibi ödemlerin de beklenenden önce hesaplara aktarıldığını öğrenmekten memnuniyet duyduk” dedi.