TMO Ordu'da fındık alımına başladı: 54 randıman fındık 55 liradan alındı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ordu'da fındık alımına başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda açıklamasının ardından hazırlıklarını tamamlayan TMO, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) deposunda fındık alımlarına başladı. Randevu alarak mahsullerini getiren üreticiler, Giresun kalite 50 randıman fındığın kilogramını 53, levant kaliteyi 52 ve sivri kaliteyi 51 liradan satıyor.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan fiyatı açıklamasaydı, fiyat 35 lira olurdu”

İlk günde üreticilerin TMO'ya ilgisinin olduğu görülürken, Perşembe ilçesinden fındığını getiren ve 53 randıman gelen fındığını 55 liradan satan Ali Demir, “Buradaki ortam ve fiyat güzel. Bundan daha iyisi olmaz. Benden önce iki kişi fındığını sattı, 54 liranın üzerinden verdiler. Cumhurbaşkanımız sağ olsun bu fiyatı hiç kimse beklemiyordu. Herkes 52 TL bekliyordu ama Cumhurbaşkanımız 52 liranın üzerinde fiyat verdi. Fiyat açıklanmasaydı serbest piyasada fiyat 35 liranın üzerine kesinlikle çıkmazdı. Devletimiz üreticinin yanında” dedi.

"Bu fiyatın hakkı olduğunu düşünüyoruz"

Mehmet Can Şeker isimli üretici de fiyatın yeterli olduğunu ifade ederek, “Fiyatla ilgili 70-80 TL olacağı yönünde söylentiler vardı ama bu verilen fiyatın hakkı olduğunu düşünüyoruz. Şuanda 54 randıman geldi ve 55 liradan satacağız. Gerekli kontroller yapıldı her şey sağlıklı, buradaki ekip de güzel çalışıyor. Cumhurbaşkanımız olaya bu sene de sahip çıktı, kendisi her zaman destekçimiz, bundan sonra da destekleri olacaktır diye düşünüyorum” diye konuştu.