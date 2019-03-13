Tomakin: “Sağlıkta reform yapıldı"

Tomakin yaptığı açıklamada, 2002 yılından buyana 17 yılda sağlık alanında reform niteliğinde yatırımlar yapıldığına dikkat çekti. Bugün yaşı 20 olanların hatırlamadığı ve kimsenin bir daha o günleri hatırlamak istediğini sanmadığını vurgulayan Tomakin, “2002'den önce hastane kapılarında uzayıp giden kuyruklar vardı. Parası olmayanların hastane kapılarından geri çevrildiği, eczanelerden ilaç alınamadığı sadece hastane eczanelerinden uzun kuyruklar oluşarak zar zor ilaç alındığı, hatta ilaçların bulunmasında zorluk çekildiği, cenazelerin hastanelerde rehin tutulduğu bir Türkiye vardı” dedi.

“Sağlıkta reform yapıldı”

2002'den önce sağlık alanında çekilen sıkıntıların kaynağında bugün muhalefet partilerinden birinin genel başkanı olan bir kişinin (Kemal Kılıçdaroğlu) olduğunu belirten Tomakin, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde artık o günleri geride bıraktık. Ordu'da 17 yılda sağlığa 473 milyon TL yatırım yaptık. Devlete ait hastaneleri tek çatı altında topladık. Özel sağlık kuruluşlarından herkesin yararlanması imkanı getirdik. Kamu veya özel demeden hastanelerin kapısını herkese açtık. Yeni sağlık tesislerinin yapımı, hastanelerimizi modern imkanlara ve fiziki şartlara haiz, aynı zamanda hizmet sunum kalitesi bakımından birinci sınıf hastaneler haline getirdik. Her hekime bir oda prensibiyle Ordu'da muayene oda sayısını 336'ya çıkardık. Bu sayede 2002 yılında Ordu'da yüzde 39 olan sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı 2018 yılı itibarı ile yüzde 71.7 seviyesine çıkmıştır” diye konuştu.

Ambulans, acil istasyon sayısı her geçen yıl arttı

Başkan Tomakin, ambulans ve acil istasyon sayısının da her gecen yıl arttırıldığını vurgulayarak, “Ordu'da 5 olan acil istasyon sayısını 41‘e sadece 5 olan ambulans sayısını buraya dikkat edin 58'e çıkardık. Daha önce sadece Avrupa ülkelerinde duyduğunuz Türkiye'de olmayan hava ambulansı ile sadece Ordu'da 152 helikopter ambulans vakası, 78 uçak ambulans vakasına müdahale ederek insanımızı yaşatmaya özel önem ve gayret gösterdik. Bu vesile ile gecesini gündüzüne katarak insan sağlığı için kendi sağlığını hiçe sayan, değerli hekimlerimizin ve sağlık çalışanların 14 Mart Tıp bayramını kutluyorum” açıklamasında bulundu.