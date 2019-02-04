Topçam Barajı, 100 bin eve ışık oldu

Ordu'nun Mesudiye ilçesi Topçam bölgesinde 410 milyon lira harcanarak inşa edilen Topçam Barajı, bulunduğu konum itibariyle Ordu-Sivas ve Tokat üçgeninde yaklaşık 100 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor.

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M.Hilmi Güler'in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde 2002 yılında inşaatı başlayan ve 2008 yılında tamamlanan baraj, bölgenin en önemli enerji kaynaklarından biri oldu. Temelden 122 metre gövde yüksekliğinde 4.5 milyon metreküp dolgu hacmine ve 133 milyon metreküp depolama hacmine sahip Topçam Barajı'nda 14.10.2008 tarihinde başlayan su tutma işlemi sonunda 910 metre derinliğe ve 3 bin kilometrekare alana ulaşan bir göl oluştu. Daha sonra baraj suyunun 5 km'lik enerji tünelinden Topçam HES'e aktarılmasıyla 3 ünitede elektrik üretimine başlandı. Bugün gelinen noktada toplamda 60 MW güce sahip olan Topçam HES, yıllık toplam 198,5 milyon kilovat saat enerji üretimi gerçekleştiriyor. Topçam Barajı'nda üretilen enerji ile Ordu-Sivas ve Tokat illerinin buluştuğu konumda 100 bin evin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Baraj ayrıca yerli enerji kaynağı olarak ülke ekonomisine yılda yaklaşık 60 milyon TL katkı sağlıyor.

Kafes balıkçılığı ve turizm gelişiyor

Topçam barajı bir yandan 100 bin evi aydınlatırken bir yandan kafes balıkçılığı ile su ürünleri üretimine katkıda bulunuyor. Baraj gölünde 3 şirket kafes balıkçılığı üretimi yapıyor. Baraj gölünde 3 firma yıllık toplam 550 ton alabalık üretimi gerçekleştiriyor. Bu arada baraj gölünün oluşturduğu turistik görüntü sebebiyle Topçam bölgesine piknik ve gezi amaçlı gidenlerin sayısında da her geçen gün artış gözleniyor. Bölgede Karadeniz-Akdeniz otoyolu kapsamında ‘Dereyolu'nun açılmasıyla hafta sonu gezilerini Topçam bölgesine yapanlar, yaylalara ulaşarak trekking sporunu gerçekleştirenler baraj gölünün muhteşem görüntüsü önünde fotoğraf çektirmeden geri dönmüyor. Bölge bugün Ordu'nun en ünlü turizm alanı olmaya aday görünüyor.

Su, rüzgar, balıkçılık ve turizm projeleri geliyor

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M.Hilmi Güler, Topçam Barajı'nın doğal ve yenilenebilir enerji kaynakları açısından önemli bir yeri olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin son yıllarda yerli enerji kaynaklarına ağırlık verdiğine dikkat çeken Güler, Ordu'da da doğal ve yenilenebilir enerji kaynaklarının büyük oranda mevcut olduğunu vurguladı.

Göreve geldiklerinde su ve rüzgar gücünü kullanacaklarını belirten Güler, rüzgar enerjisinin günümüzde önemli bir enerji kaynağı olarak karşımıza çıktığını, ayrıca dünyanın artık sıcak su alanları olarak bilinen jeotermal kaynaklarından da enerji ürettiğine dikkat çekti. Bu kapsamda Topçam Barajı'nın önemli bir işlevi yerine getirdiğine dikkat çeken Güler, “Topçam baraj ve bölgesi su ve rüzgar enerjisi, balıkçılık ve turizm alanlarında değerlendirilebilecek en kapsamlı bölgelerden birisi. Bu sebeple bölgeye yönelik önemli projelerimiz olacaktır” dedi.