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Torunları için tavuk besliyor

Ordu’da bir dede torunlarına sağlıklı köy yumurtası yedirmek için satın aldığı tavuklarına zamanının büyük bölümünü ayırıyor.

Ordu'da bir dede torunlarına sağlıklı köy yumurtası yedirmek için satın aldığı tavuklarına zamanının büyük bölümünü ayırıyor.


Kabadüz ilçesinde yaşayan 6 torun sahibi Süleyman Bıyık, yumurtayı çok seven torunları için üç yıldır bahçesinde tavuk besliyor. Gün boyu tavuklarla ilgilenen dede Süleyman Bıyık, tek amacının yumurtayı çok seven torunlarına organik köy yumurtası yedirmek olduğunu söyledi.


Üç yıl öncesine kadar kesinlikle tavuk bakmadığını dile getiren Süleyman Bıyık, “Torunlarımın yumurta yemeyi çok seviyorlar. Ben ve eşim torunlarımızın sağlıklı hakiki köy yumurtası yemesini istedik. Bu nedenle 30 tavuk satın aldık. Tavuklarımız günde 15-20 yumurta yapıyorlar. Yaklaşık 3 yıldır bu sayede torunların hakiki köy yumurtası yiyor, sağlıklı büyüyorlar” dedi.


Bıyık, üç yıldır marketlerden yumurta satın almadığını sözlerine ekledi.

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