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Trafik kadınlar için durdu

Ordu’nun Ünye ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik şube ekipleri kadınlara özel program düzenledi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik şube ekipleri kadınlara özel program düzenledi.


Her yıl 8 Martta kutlanan "Dünya Kadınlar Günü" bu yılda Ünye'de unutulmadı. Özel bir tekstil firmasında çalışan kadınları ziyaret eden Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, yaklaşık 300 bayana karanfil dağıttı.


Tekstilde çalışan kadınların şaşkın bakışları arasında karanfilini uzatan Kaymakam Güney, "Bugün Dünya Kadınlar Günü olması nedeniyle öncelikle emek işinde çalışan kadınlarımızın günlerini kutluyorum. Onlara sadece bir gün için değil, her günün onların toplumumuzda önemli olduklarını hissettirmemiz gerekir. Her yıl 8 Mart'ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış olan bu günümüzde kadınlarımızın bir kez daha günlerini kutluyorum" dedi.



Trafik kadınlar için durdu


Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin ana yolunda kadın sürücülere ve yayalara karanfil dağıtımı gerçekleştirdi. Özellikle Trafik Şube Amiri Türkan Sapmaz kadınlar günü nedeniyle erkek sürücülere ve bayan sürücülere karanfili kendisi verdi. Kadınların önemini ve kadınların toplum yerinde önemli bir yeri olduğunu ifade eden Sapmaz, "Bugün İlçe Emniyet Müdürümüz ve ekip arkadaşlarımızla beraber trafikte sürücülerimize karanfil dağıttık. Bizler toplumda kadınların her zaman eşit haklara sahip olduğunu bildiğimiz gibi trafikte de kadınlarımızın eşit haklara sahip olduklarını biliyoruz. Bu anlamda hem erkek sürücülerimize hem kadın sürücülerimize bayanlarımızın günü nedeniyle karanfillerimizi dağıttık" şeklinde konuştu.



Şehitler aileleri unutulmadı


Ünye İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu ve İlçe Jandarma Komutanı Esat Can Öztürk, kadınlar günü nedeniyle şehit ailelerini de unutmadı. Cumhuriyet Meydanı'nda şehit yakınları ve eşlerinin düzenlediği kermeste İlçe Jandarma Komutanıyla kadınlara karanfil dağıtan Ahmet Aksu, "Bugün sizlerin gününüz olması nedeniyle kadınlar gününüzü kutluyorum. Her zaman sizlerin yanınızda olduğumuzu ve toplumumuzda önemli bir yere sahip olduğunu bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.

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