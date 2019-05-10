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Trafik standı açtılar

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Trafik Haftası nedeniyle Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği bir stant kurarak vatandaşlara ve çocuklara bilgilendirme broşürleri ve çeşitli hediyeler verdi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Trafik Haftası nedeniyle Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği bir stant kurarak vatandaşlara ve çocuklara bilgilendirme broşürleri ve çeşitli hediyeler verdi.


2019 yılının yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmesi nedeniyle etkinlikler, ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla gerçekleşiyor. 4-10 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında trafik ekipleri stant açarak vatandaşlara trafik işaretleri kuralları hakkında bilgiler verdi, ekiplerin kullandıkları araç gereçleri tanıttılar. Fatsa Belediyesi önü Plevne Meydanı'nda vatandaşların ziyaret ettiği stantta, çocuklara erken yaşta trafik bilincinin oluşturulması hedeflenirken Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği görevli polis memuru Selami Yıldırım, çocuklara balon ve kırmızı düdük hediye ederek stantta trafik ile bilgilendirme yaptı.


Çocuklar da polis amcalarına hem kendilerinin hem de ailelerinin trafik kurallarına uyacaklarına dair söz verdiler.

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