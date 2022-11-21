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Trafo onarımında elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde, elektrik trafo bakım onarımı sırasında akıma kapılan işçi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, elektrik trafo bakım onarımı sırasında akıma kapılan işçi yaralandı.


Olay, ilçeye bağlı Nuriye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) bünyesindeki elektrik trafosunda onarım işi yapan Muhiddin Kalkan (56) isimli işçi akıma kapıldı. Muhiddin Kalkan, ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalkan'ın elektrik akımına kapılmadan dolayı kolunun yandığı, genel sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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