Triatlonda mutlu son

Ordu'nun Ünye ilçesinde gerçekleştirilen triatlon yarışları resmiyet kazandı.

Ünye Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliği ile gerçekleştirilen Ünye Triatlonu ile ilgili protokol imzalandı. 13-14 Temmuz tarihlerinde Ünye'de gerçekleştirilecek yarışlarda bu yıl aynı zamanda milli takım seçmeleri de yapılacak. Ünye'ye gelen Türkiye Triatlon Federasyonu As Başkanı Serkan Şimşek, Ünye'nin Türkiye'nin en iyi 2 parkurundan birine sahip olduğunu ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek alt yapısı olduğunu belirtti.

Milli takım seçmeleri Ünye'de yapılacak

Türkiye Triatlon Federasyonu bu yıl ayrıca Ünye'de milli takım seçmeleri de gerçekleştirecek. Bu nedenle bu yıl Ünye Triatlonuna 500'ün üzerinde sporcunun katılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ünye Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Sezgül, Ünye'nin tanıtımı açısından kültürel ve sportif faaliyetlerin önemli olduğunu belirtti. Spor turizminin son yıllarda popüler hale geldiğini ve Ünye'nin mevsimsel ve coğrafik yapısı nedeniyle spor turizmine yatkın bir kent olduğunu söyleyen Sezgül, bu minvalde bu tür organizasyonların Ünye'ye ciddi kazanımlar getireceğini dile getirdi.

Ünye Belediyesinde gerçekleştirilen protokole Türkiye Triatlon Federasyonu As Başkanı Serkan Şimşek, Ünye Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Sevdal Toprak ve Türkiye Triatlon Federasyonu Basın İcra Kurulu Üyesi Burçin Eren katıldı. Bu yıl Kuşadası, Eğirdir, Didim, Alanya ve Gazipaşa ile birlikte 5 resmi puanlı triatlon yarışları ile birlikte protokolün resmi olarak imzalanmasıyla Ünye Triatlon da resmi yarış takvimine girmiş oldu.