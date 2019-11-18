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Tuğla yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde tuğla yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde tuğla yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun-Ordu kara yolu Bolaman Mahallesi'nde meydana geldi. Tuğla yüklü tır düz yolda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Samsun-Ordu kara yolunda trafik bir süre aksadı.

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