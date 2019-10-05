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Tunceli gençleri, proje kapsamında Ordu'da

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen “Biz Anadoluyuz” projesi kapsamında Tunceli ilinden 40 tane genç Ordu’ya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen “Biz Anadoluyuz” projesi kapsamında Tunceli ilinden 40 tane genç Ordu'ya geldi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı İle İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen “Biz Anadoluyuz” projesi kapsamında Tunceli'den Ordu'ya gelen 40 gence Ordu Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliği yapıyor. Ordu Gençlik Merkezi'nde gençleri karşılayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, gençlerle yakından ilgilenip, yapılacak programları anlattı. Gençlerin gelecek hedefleri ile ilgili önerilerde bulunan Genç, Türkiye'nin her köşesinin ayrı güzellikte olduğunu, program vesilesi ile Ordu'nun doğal ve tarihi güzelliklerini gezdireceklerini gençlere anlattı.


İl Müdürü Mustafa Genç ayrıca, projeye desteklerinden dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Ordu Valisi Seddar Yavuz'a teşekkür etti.


Program kapsamında Tuncelili Gençler, çeşitli ziyaretler ve etkinlikler yapıp, pazartesi günü Ordu'dan ayrılacaklar.

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