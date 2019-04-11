Turizm Haftası Ordu'da dolu dolu kutlanacak

Ordu'da, her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası, çeşitli etkinliklerle dolu dolu geçecek.

Doğal, tarihi ve kültürel varlıkların, sürdürebilir turizm ilkeleri doğrultusunda, doğal, tarihi ve kültürel varlıklara yönelik konuların turizmde değerlendirilmesi, turizm bilincinin oluşturulması, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine daha etkin katılımının sağlanması amacıyla her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan ‘Turizm Haftası' Ordu'da farklı etkinliklerle kutlanacak.

Bu yıl Ordu'da yapılacak Turizm Haftası kutlamalarına, ‘Ordu'da Mavi ve Yeşil Yaşamlar Turizm 2019' sloganı ile yola çıktıklarını belirten Ordu İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Sevim Gürdal, hızla gelişen hizmet sektörleri arasında yer alan turizm sektörü ile Ordu'da farkındalık oluşturmak adına gayret gösterdiklerini belirtti. Ordu'nun, oksijeni, yaylaları, şelaleleri, yeşilliği, denizi ve diğer güzellikleriyle kendisini kanıtlayan bir şehir olduğuna dikkat çeken Gürdal, “Doğal güzellikleri, yemyeşil yaylaları, ahşap mimari örnekleri, misafirperver halkı, özgün yemek kültürü ve harika sahili ile Karadeniz'in çağdaş kentidir. Bu yıl 43'üncüsü düzenlenecek olan Turizm Haftası etkinlikleri, 15 Nisan Pazartesi günü saat 09.00'da Atatürk Anıtına Çelenk Sunma ile başlayacaktır. Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde hafta boyunca ve Türk sanat müziği ve Türk pop konserleri, resim sergisi, sinema filmi ve Off-Road gösterisi gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verdi.