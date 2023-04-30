Türk bayrağı Yoroz'a yakıştı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan Yoroz Kent Ormanı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde doğayla uyumlu bir şekilde yenilenerek cazibesine cazibe kattı. Seyir terasında son aşamaya gelinen Yoroz, hem manzarası hem de doğal güzellikleri ile şimdiden turizmin gözde mekanlarından biri olmayı hedefliyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in Ordu ilinde var olan turizm alanlarının daha cazip hale getirilmesi ve turistik cazibeli mesire alanlarının arttırılması amacıyla başlattığı çalışmalar aralıksız sürüyor. Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde bulunan ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Haziran 2006'da Kent Ormanı olarak ilan edilen 900 metre yüksekliğindeki Yoroz, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla bambaşka bir kimliğe büründü. Yapılan düzenlemelerin ardından Yoroz, doğaseverler başta olmak üzere tatilcilerin, bisiklet ve ATV tutkunlarının, dağcılık ve kaya tırmanışı gibi sporlara merak saranların uğrak noktası oluyor.

Seyir terası son aşamada

Ordu Büyükşehir Belediyesinin yürüyüş basamaklarının yenilenmesi, zirveye yakın bir alana kadar ulaşım sağlayan ve acil durumlar dışında araç trafiğine kapalı bisiklet yolu, at safari pistleri ve yürüyüş parkuru üzerine oturma bankları ile piknik masası yerleştirme çalışmalarını tamamladığı Yoroz'da zirve noktasına seyir terası yapımı da son aşamaya geldi. Ekiplerin hummalı bir çalışma yürüterek sona geldiği seyir terasına dev bir Türk bayrağı asıldı. Yoroz'a yapılan çalışmalarla bölge yeni bir kimlik kazanırken, zirvedeki manzara ise mest ediyor.

Ordu ve Giresun'un ilçeleri kuş bakışı izlenebiliyor

Yoroz Kent Ormanı ziyaretçilerin de beğenisini kazanırken, gelecek yıllarda Ordu'nun en çok ziyaret edilen alanlarından biri olması bekleniyor. Manzarası ile kendine hayran bırakan Yoroz zirvesinden Ordu'nun ve Giresun'un bazı ilçeleri kuş bakışı olarak izlenebiliyor.