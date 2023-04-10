Türk Polis Teşkilatı 178 yaşında

Ordu'nun Ünye ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi.

Tören Atatürk Büstü önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende emniyet teşkilatı adına konuşan Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ebru Tural, “Herkesin polisi kendi vicdanıdır. Fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır. Ben polisim; 178 yıldır barış ve özgürlük yolunda yürüyorum. Gururluyum ve başım dimdik. İnsana insanca davranmak ve güvenliği sağlamaktır işimiz” dedi.

Törene ayrıca Ünye Belediye Başkanvekili Orhan Gürel, Ünye İlçe Jandarma Komutanı Muhammet Ali Gökkan, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu başkan ve temsilcileri ve polisler katıldı.