Turkcell tam kadro Ordu'da

Türkiye'nin telekomünikasyon, iletişim ve bilişim devi Turkcell yönetim takımı ve çalışanları tam kadro Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Genel Müdür Yardımcıları Ceyhan Özata, Kadri Özdal, Türkiye Satış Direktörü Serkan Erden, Orta Karadeniz Bölge Müdürü Emre Alagöz, Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Akın Abay, Orta Karadeniz Bölge Satış Yöneticisi Tunç Meç, İnteltek Genel Müdürü Ahmet Sezer, Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundular.

Ziyarette Turkcell'in telekomünikasyon, iletişim ve bilişim alanında yapılacak yenilik ve yatırımları görüşüldü. Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Turkcell yönetim takımının Genel Müdür ve bütün üst yöneticileriyle tam anlamıyla Ordu'ya çıkartma yaptığını belirterek, “Yapacağımız toplantılarda Ordu'da ne yatırımları yapabileceğimizi görüşeceğiz. Ayrıca bayilerle toplantı yapacağız. Ordu'da dijital ve bilişim alanında yapılabilecek yatırımlar için ön hazırlık çalışmaları yürüteceğiz” dedi.

Ziyaretin ardından Turkcell'in Türkiye'nin operatör markalı ilk sanal gerçeklik gözlüğü olarak kullanıcıların beğenisine sunduğu T VR platform aracı ziyaret edildi. 3 boyutlu görüntülerin gerçekçi olarak izlenebildiği T VR platform aracı Büyükşehir Belediyesi önünde halkın tanıtımına sunuldu.

Bu ziyaretin ardından Aşkan Turkcell'in 2. Mağazası Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yönetim takımı ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla açılışı gerçekleştirildi.