Turkcell'in hedefi 1 milyon müşteri

Türkiye'nin telekomünikasyon, iletişim ve bilişim devi Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, hedeflerinin 1 milyon müşteri olduğunu söyledi.

Turkcell'in Ordu'da düzenlediği ve Türkiye'nin çeşitli illerinden 140 bayinin 250 çalışanının buluştuğu iftar programında açıklamalarda bulunan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, bütün bayilerden söz aldı. Genel Müdür Erkan, “Bu göreve geleli yaklaşık iki ay oldu. İki ay boyunca herkes sevgi sözcükleri teveccüh ediyor. Ben de diyorum ki sevgi çok güzel ama sevgi emek ister, sevgi mücadele ister. Dolayısıyla bunu göstermeniz lazım. Bir milyon artı müşteri hedefiyle yolculuğa çıkıyoruz. Bütün ekiplerden bir milyon hedefi yapacağına dair söz istiyorum” dedi.

Turkcell İş Ortaklığı İftar Programı'na katılan Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de Turkcell'in özellikle Fiber Optik Uygulamalarının Ordu ilinde geniş kapsamlı olarak çalışacağını söyledi. Güler, “Turkcell Ordu'da 4.5G ve 5G uygulamalarını daha ötesine taşıyacak yatırımları hayata geçirecek” diye konuştu.

Turkcell'in Ordu'ya katacağı yeni yenilikler hakkında bilgilendirmelerde bulunan Başkan Güler, “Turkcell bugün 250 kişiyle burada bir çıkartma yaptı. Turkcell bayileri burada hem toplantı yapıp hem de birlikte iftar yapma fırsatı buldu. Turkcell'in Ordu'ya birçok katkısı olacak. Özellikle yaylalarla ilgili çalışmalara büyük ağırlık veriyoruz. Yayla hayatı Karadeniz'in, Ordu'nun vazgeçilmezi. Dolayısıyla buradaki konuşmaların kalitesini artıracağız. Bunun için de Akıllı Şehir Uygulaması ile Ordu'da yeni çalışmaları hayata geçireceğiz. Bu aynı zamanda sosyal hayatımızı da canlı tutacaktır” şeklinde konuştu.

“Akıllı şehir uygulamalarının en güzel örnekleri Ordu'da olacak”

Turkcell'in Ordu'daki farklı uygulamalarına da değinen Başkan Güler, akıllı direklerle halkımız Wi-Fi yayınlarından daha kapsamlı ve daha uygun bir şekilde yararlanacak. Ayrıca kimsesiz olan yaşlılarımız için hayata geçirilen hasta kontrol uygulamasıyla bir sıkıntı yaşandığında onlardan haberdar olmuş olacağız. Yaşlılarımızın ve yalnız yaşayan vatandaşlarımızın yaşamlarından haberdar olacağız. Çocuk parklarıyla alakalı uygulamalarımız olacak. Turkcell Akıllı Şehir Uygulamalarının en güzel örneklerini burada veriyor olacak. Diğer yaptıkları yatırımlarla da ekonomiye katkısı sağlayacak. Özellikle Fiber Optik Uygulamalarını Ordu'da geniş kapsamlı olarak çalışacaklar. İlimizde 4.5G ve 5G uygulamalarını daha ötesine çıkaracak bir çalışma yapacaklar” ifadelerini kullandı.