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Türkiye Bisiklet Şampiyonası Ordu'da

Yıldız, Genç ve Büyük Bayanlar Türkiye Bisiklet Şampiyonası 10-11 Ekim 2020 tarihlerinde Ordu’nun Perşembe ilçesinde yapılacak.

Yıldız, Genç ve Büyük Bayanlar Türkiye Bisiklet Şampiyonası 10-11 Ekim 2020 tarihlerinde Ordu'nun Perşembe ilçesinde yapılacak.


Türkiye Bisiklet Federasyonu 2020 yılı faaliyet programında yer alan Bisiklet Şampiyonası hakkında bilgi veren Perşembe Belediye Başkanı Mustafa S. Tandoğan, Türkiye Bisiklet Federasyonu'yla yapılan görüşmelerin ardından Yıldız, Genç ve Büyük Bayanlar Türkiye Bisiklet Şampiyonası'nın Perşembe ilçesinde yapılmasının kesinleştiğini açıkladı.


Tandoğan, “Yarışmalarla ilgili güvenlik, ulaşım ve sağlık tedbirleri pandemi kurallarına göre alınacak. Özellikle yarışma parkuru yarışmacılar için unutulmaz güzellikte olacaktır” dedi.

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