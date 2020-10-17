Türkiye Masterlar Bisiklet Yol Şampiyonası başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Türkiye Masterlar Bisiklet Yol Şampiyonası', Ordu'da başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu 2020 yılı faaliyet programında yer alan bisiklet şampiyonası, Perşembe ilçesine bağlı Mersin Mahallesi'nden start aldı. 2 gün sürecek şampiyonda, farklı illerden gelen 44 sporcu, zamana karşı yarış etabında toplamda 14 kilometre pedal çeviriyor.

Programın açılış konuşmasını yapan Perşembe Kaymakamı Levent Yetgin, böyle bir şampiyonanın Perşembe ilçesinde yapıldığı için mutlu olduklarını kaydetti.

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, ilçenin ilerleyen zamanlarda farklı etkinliklere de ev sahipliği yapacağını ifade ederek, “İnşallah şu anda bulunduğumuz alanda ileri tarihlerde farklı projelerimiz var” diyerek yarışmacılara başarılar diledi.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise “Pandemi sürecinde bütün spor faaliyetleri bitmişti ama bizler spor karşılaşmalarını çok özlemiştik. Kısım kısım pandemi kurallarını çerçevesinde başladı. Bugün de burada Türkiye Bisiklet Federasyonumuz Masterlar Türkiye Şampiyonası'nı ilçemizde yapıyor. Bu güzel organizasyonun ilimizde yapıldığı için emeği geçenlere teşekkür ediyor, sporculara başarıla diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 44 sporcu, 14 kilometrelik parkur için pedal çevirmeye başladı.