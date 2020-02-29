Türkiye'de 26 bin 442 ODÜ mezunu var

Bu yıl 13. yılını kutlayan Ordu Üniversitesi, 2006 yılında kurulan 15 üniversite arasında yer aldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Ünye İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Mesudiye Meslek Yüksekokulu ile Karadeniz Teknik Üniversitesinin Ziraat Fakültesi ve Meslek Yüksekokulunun bir araya getirilmesi ile kurulan Ordu Üniversitesi, bugün 11 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekolu, 8 meslek yüksek okulu ile eğitim ve öğretime hizmet veriyor. Toplam 17 bin 675 öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü Ordu Üniversitesi, 2019 yılında 3 bin 202 öğrenci mezun etti. Kuruluşunda bu yana mezun ettiği öğrenci sayısı 26 bin 442 oldu. Bir anlamda, Türkiye'de bugün 26 bin 442 ODÜ mezunu bulunuyor.

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, 13'üncü yılında rektörlük görevini devraldığı Ordu Üniversitesini ulusal ve küresel ölçekte bilimsel çalışmaları ile adından söz edilen bir üniversite olması için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini söyledi. Akdoğan, “Nitelik, ehliyet, birlik, beraberlik ve ortak akıl ile adalet, liyakat ve etik değerlerden ödün vermeden şehrimizin tüm dinamikleriyle birlikte, üniversitemizi bulunduğu konumdan daha ileriye taşımak temel hedefimiz ve en büyük görevimiz olacaktır. Evrensel ilkelere bağlı, milli ve manevi değerleri önemseyen ve özümseyen bir nesil yetiştirebilmek için elimizden gelen her türlü gayret ve çabayı sarf edeceğimize; üniversitemizi, akademik ve idari personeli, mezun edeceği öğrencileri ve fiziki imkanları ile en kısa sürede Ordu halkının hak ettiği ve gurur duyduğu bir üniversite haline getireceğimize inancımız tamdır” dedi.