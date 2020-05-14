İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Gölköy'de 5 korana vakası var

Türkiye’de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Gölköy ilçesinde 5 korona vakasının olduğu ortaya çıktı.

Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Gölköy ilçesinde 5 korona vakasının olduğu ortaya çıktı.


Akdeniz Üniversitesinin 'Yaşlanma Atlası'nda 82 yaş ortalaması ile Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı yer olarak gösterilen Ordu'nun Gölköy ilçesinde, korona virüs vakasına rastlandığı açıklandı. Ordu Sağlık Müdürlüğü kayıtlarına göre Gölköy ilçesinde 5 korona virüs vakasına rastlandı. Kayıtlara göre bu vakaların hepsi Gölköy Devlet Hastanesi'nde 14 gün karantina altında tutuldu.



En temiz ilçe Çatalpınar


Ordu Sağlık Müdürlüğü'nün kayıtlarına göre, Ordu'nun ilçelerinde sadece Çatalpınar ilçesinde korona virüs vakasına rastlanmadı. Diğer ilçelerdeki korona virüs vaka sayıları ise şöyle:


Altınordu 89, Fatsa 50, Ünye 37, Korgan 31, Perşembe 14, Aybastı 13, Çamaş 10, Gülyalı 7, Kumru 6, Ulubey 6, Gölköy 5, İkizce 5, Kabataş 5, Mesudiye 5, Kabadüz 4, Akkuş 4, Gürgentepe 3 ve Çaybaşı 2.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.