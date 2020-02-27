Türkiye'de ilk defa Fatsa'da gerçekleşti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde “En Büyük Hazinemiz Güzel Türkçemiz Projesi" kapsamında 324 öğrencinin aynı anda yarıştığı kompozisyon yarışması düzenlendi.

Türkiye'de ilk defa canlı olarak uygulanan bu yarışma, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde, Türkçenin doğru telaffuz edilmesi, okuduğunu anlama ve anlamlandırma ve kendini doğru ifade edebilme hedefleri doğrultusunda hazırlandığı bildirildi. Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşen yarışmada öğrenciler anlık belirlenen konular ile okullarına göre yarışmaya katıldı.

Bu yarışmayı düzenlemekteki amaçlarının dilimizi en güzel hayatımızda kullanmak ve ifade etmek için yaptıklarını söyleyen Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, “Anlama, dinleme ve yazma konusunda çocuklarımızın kazanım elde etmesi için bu tür yarışmalar çok önemlidir. Özellikle kitap okuma konusunda ilçede yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Aynı anda da yazma anlamında bu eksikliğimizi gördüğümüzden bu kompozisyon yarışması son derece önemlidir” dedi.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrenciler ödüllendirilecek.