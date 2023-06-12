Türkiye'de ilk kez özel eğitim öğrencisi kendi sergisini açtı

Ordu'nun Ünye İlçesi Fehmi Cerrahoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu 11. sınıf öğrencisi Zehra Atar, öğretmenlerinin desteğiyle Türkiye'de ilk kez kendi sergisini açtı.

Ünye Fehmi Cerrahoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda okuyan Zehra Atar, Türkiye'de bir ilki başararak kendi yaptığı 27 adet reprodüksiyon çalışmalarının yer aldığı sergiyi katılımcıların beğenisine sundu. Görsel Sanatları Öğretmeni Kıymet Bayar ve Zehra'nın Sınıf Öğretmeni Semra Gülay'ın destekleriyle hazırlanan sergi, Türkiye'de özel eğitim öğrencisinin ilk kez yapma özelliği taşıyor. Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda Türk ressamlarımızın eserlerini yansıtan sergi gün boyunca ziyaretçilerini bekliyor.

“Zehra'nın bu sergiyi açması için uzun gayret gösterdik”

Zehra'nın Türkiye'de ilk defa böyle bir sergiyi kendi adına açılması için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade eden Ünye Fehmi Cerrahoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Hüseyin Bayır, “Ünye Fehmi Cerrahoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu üçüncü kademe müdürlüğü olarak ekip arkadaşlarımızla birlikte öğrencimiz Zehra Atar'ın bu sergiyi açabilmesi için büyük gayret gösterdik. Özellikle Görsel Sanatlar Öğretmeni Kıymet Bayar, Sınıf Öğretmeni Semra Gülay ve diğer paydaş öğretmenlerimizin yapılan çalışmalarda öğrencimizi desteklediler. Bu çalışma bir yıllık çalışma biri görülse de bunun alt yapısı bir yıldan daha fazladır. Bizim okulumuz ağır orta düzey bir kademe okuldur. Bu serginin Türkiye genelinde ilk defa açıldığını düşünüyoruz. Özel bir eğitim mozaik taşlarını üst üste koyarak bir minare yapmaya benzer. Burada 27 adet eserimiz var. Reprodüksiyonlama yöntemiyle yapmış olduğu Türk ressamlarımızın eserlerini burada sergiledik” dedi.

“Zehra'nın sosyalleşerek kendini motive etmesi bizleri de mutlu etti”

Zehra'nın resim sevgisinin keşfetmelerinin ardından çıkardığı çalışmalarla kendilerinin de mutlu olduklarını söyleyen Görsel Sanatları Öğretmeni Kıymet Bayar, “Biz Zehra'nın yeteneğini dokuzuncu sınıftan itibaren öğretmenlerimizle beraber gördük. Bizde resmi çok severek onu yapabileceğini fark ettik. Dolayısıyla buda bize ışık oldu. Biz Zehra için buradayız. Bilindiği gibi orta ağır özel eğitim anlamında bir kişisel sergi anlamında Zehra bir ilki gerçekleştiriyor. Burada Zehra'nın sosyalleşmesi, iletişim kurması ve kendini rehabilite etmesi bizleri de mutlu etti. Belki bizler ona yardımcı olmak için yorulduk ama kendisi hiç yorulmadı” diye konuştu.

“Zehra'nın güzel sanatlar alanında devam etmesini isterim”

Zehra'nın yaptığı çalışmalarının titizlikle takip ederek onun bu sergisini açmasının büyük bir başarı olduğunu kaydeden Özel Eğitim Sınıf Öğretmeni Semra Gülay ise "Özel eğitim öğrencileri toplumda çok fazla yer alamıyorlar. Bu tür çalışmalarla onları var etmek veya değer görmelerini sağlayarak topluma kazandırmak istiyoruz. Aslında Zehra kendini ifade edemeyen bir öğrenci ama resimlerle kendini çok ifade etmeye başladı. Kendisi 11. sınıf öğrencisi ve 12. sınıfa geldiğinde okulu bitmiş olacak. Ama eğitim burada bitiyor onun için. Bir güzel sanatlar okulunda başka bir alanda devam etmesini çok isterim. İnşallah bu yönde eğitimine devam etmiş olur” şeklinde konuştu.