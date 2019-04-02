Ordu'nun Gülyalı ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Belediye Başkanı seçilen 28 yaşındaki Ulaş Tepe, Türkiye'nin en genç Belediye Başkanı unvanını aldı.

Öğrencilik döneminden bu yana hedefini Belediye başkanlığı olarak çizen ve bu yolda tüm aşamaları geçerek amacına ulaşan 13 Haziran 1990 doğumlu 28 yaşındaki Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, ilk başkanlık seçimi deneyimini 2004 yılında yaşadı. Güzelordu İlköğretim Okulunda okul başkanlığına aday olan Tepe, yüksek bir oy farkıyla seçimi kazandı. Başkan seçilmesinin ardından ekip arkadaşlarıyla birlikte dönemin Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun'u ziyaret eden Tepe, 2007-2011 yılları arasında Ordu Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'ne seçildi. Sivil hayata atıldıktan sonra CHP'ye üye olan Tepe, 22 yaşında CHP Gülyalı İlçe Sekreteri oldu. 2013 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi'nden mezun olan Tepe, 2015-2018 yıllarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde ‘Belediyelerin kaynak aktarım yöntemleri' üzerine bitirme projesi ile yerel yönetimler alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayarak ‘Yerel Yönetimler Uzmanı' oldu.

Çeşitli dönemlerde ABD New York, Romanya, Makedonya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Sırbistan gibi ülkeleri ziyaret ederek yerel yönetimler alanında incelemeler yaptı. İçişleri Bakanlığının Yerel Yönetimler 21 projesi kapsamında çeşitli illerde kent konseyleri ve gençlik meclisleri kurulması süreçlerinde aktif rol aldı. 2014 yılında CHP Gençlik Kolları Başkanı oldu. Bir üniversitenin Avrupa Siyaset Okulunda da eğitim alan Tepe, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Gülyalı Belediye Başkan adayı oldu. Uzun soluklu bir seçim sürecinden sonra seçimi kazanan Tepe, 28 yaşında Türkiye'nin en genç Belediye Başkanı unvanını kazandı.

Seçimi kazanmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Tepe, “Tüm kenti kucaklayıp verdiğimiz sözleri yerine getirmeye, halkımızla şeffaf bir belediyecilik gerçekleştirmeye ve bir ‘Gülyalı Modeli' oluşturmaya çalışacağız. Hiçbir ayrım yapmadan bu kenti birlikte yöneteceğiz. İlk günden bu güne belirttiğim gibi Gülyalı benim ailemdi, şimdi daha büyük bir aile olacağız. Bu bahar hep birlikte sevinçle güleceğiz” dedi.