Türkiye'nin en iyi okçuları Ordu'ya geliyor

Yıldızlar ve Gençler Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası Ordu'da yapılacak.

Yıldızlar ve Gençler Türkiye Okçuluk Şampiyonası 4-7 Temmuz 2019 Tarihleri arasında 19 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşecek. Türkiye'nin en iyi okçularının geleceği şampiyonada, fındık ağacından üretilen çubuklar ve Ordu'nun ‘avu' adı verilen bitkinin çubuklarından üretilen ok ve yaylar kullanılacak.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Ordu'da gerçekleşecek olan şampiyonada, yıldızlar 60 metrede gençlerin, 70 metre açık hava okçuluk Türkiye şampiyonasında ise Türkiye'nin en iyi okçularının mücadele edeceğini söyledi. Okçuluk sporunun, son yıllarda büyük ivme kaydettiğini ve Türkiye'den çıkan şampiyonların sayısının arttığını ifade eden Genç, “Yine Ordu ilimizde Milli sporcularımız yarışacak, ben özellikle ilimize büyük organizasyonu veren Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'na teşekkür ediyorum. İnşallah ilimizde okçuluk faaliyetlerine hız kesmeden devam edeceğiz, okçuluk dalında daha büyük organizasyonlara hız kesmeden devam edeceğiz. İlimizde şampiyona ile ilgili çeşitli yarışmalar düzenleyeceğiz. Bahçelerde fındık çubukları, yaylalardaki avu çubuklarından yapılan oklarla ve yaylarla bir yarışma düzenleyeceğiz” dedi.

Genç, dereceye giren sporculara ödül verileceğini de sözlerine ekledi.