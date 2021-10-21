Türkiye'nin en pahalı yol projesi olan Ordu Çevre yolunda çalışmalar sürüyor

Karadeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında olan ve 2019 yılında ilk etabı tamamlanarak hizmete açılan ‘Ordu Çevre Yolu'nun ikinci etabında çalışmalar devam ediyor. ‘Türkiye'nin en pahalı yol projesi' olarak adlandırılan ve ikinci etabının yaklaşık 1 yıl içerisinde tamamlanması planlanan yol, şehirler arası mesafeyi kısaltarak, kent merkezindeki trafiğin rahatlamasını sağlayacak.

2007 yılında proje çalışmaları başlamıştı

Proje çalışmalarına 2007 yılında başlanılan Ordu Çevre Yolu'nun ihalesi, 553 milyon TL'ye yapılarak temelleri atıldı. Toplam uzunluğu, 21,4 kilometre olan yolun ilk etabını oluşturan 10,4 kilometrelik alanın 500 metrelik bir bölümünde görülen heyelan ise o günlerde çalışmaları olumsuz yönde etkiledi. Yaklaşık 75 metre uzunluğunda fore kazıkların çakılarak heyelan için önlem alınan Ordu Çevre Yolu'nda maliyet ise 1,9 miyar TL'ye kadar yükseldi. Birinci etabında, 6,5 kilometre olan 3 çift tüp tünel, 44 metre uzunluğunda 1 köprü, 2 buçuk kilometrelik 5 çift köprü ve 2 tanesi köprülü olmak üzere 6 kavşağın yer aldığı yolun 1. etabı, geçen yıl hizmete açıldı. İlk etabın açılmasıyla 40 dakikalık şehir içi geçişi, 10 dakikaya kadar inerken, sürücüler açısından da konforlu ulaşımın temelleri atılmış oldu.

Doğu Karadeniz'i Kafkasya'ya bağlayacak

Doğu Karadeniz'i Kafkasya'ya bağlayan Karadeniz Sahil Yolu'nun en önemli etabı olan ve yapımına yaklaşık 10 yıl önce başlanan, kendine özgü coğrafi ve toprak yapısı sebebiyle 1. etabı yaklaşık 2 milyar lira ile Karadeniz Bölgesi'nin en pahalı yatırımı olan Ordu Çevre Yolu'nun 2. etabının ise yaklaşık 1 yıl sonra tamamlanması ve hizmete açılması bekleniyor.

Toplam 16 adet köprü, 6 tünel ve 7 adet kavşağı bünyesinde bulunduruyor

6 adet tünel, 11 adet çift köprü, 5 adet tek köprü ve 7 adet kavşaktan oluşan Ordu Çevre yolu ile tünel imalatları tamamlandığında üniversite kavşağından inşaatı süren şehir hastanesine bağlantı da sağlanacak. Trafik sıkıntısını büyük ölçüde azaltan çevre yolu, transit ve şehir için trafiğinin yanında ağır taşıt trafiğini de rahatlatan proje ile 50 dakikalık olan yol yaklaşık 15 dakikaya düştü, ağır vasıtaların geçişleri ise kolaylaştı. Bin 180 metre terzili tüneli ve bin 806 metre uzunluğundaki melet viyadüğü imalatı tamamlandıktan sonra ise bu imalatlar Ordu Çevre yolunu tamamen kent merkezinden dışarıya çıkartarak, sanayi tarafından bağlantısını sağlamış olacak.

“Burası eskinden Ordu'nun kanayan yarasıydı”

Eskipazar Mahallesi Muhtarı İlhan Karaağaç, bölgenin önceden atıl bir vaziyette olduğunu belirterek, “Burası daha önceden atıl vaziyetteydi ve çalışmalar yoktu. Şu anda burada ikinci tünel bitti ve betonlaması yapılıyor. Burası Ordu'nun en fazla tüneli olan mahallesi sayılır. Ordu ile Giresun arasını 10 dakikaya düşürecek bir proje. İnşallah en kısa zamanda 2022 yılında bu tünel açılacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun, burası Ordu'nun kanayan yarasıydı” dedi.

“Eskiden yol yoktu, şimdi 3-4 şeritli yol var”

Eskipazar Mahallesi'nde ikamet eden Adem Konçi ise, “Şu an trafik epey rahatladı ve çalışmalar devam ediyor. İnşallah ikinci etap açılınca daha da rahatlayacak. Eskiden buradan eşekler bile zor gidiyordu şimdi ise 3-4 şeritli yol, Allah yapanlardan razı olsun. Bir saatte gittiğimiz yeri, bu yol sayesinde Allah izin verirse 25 dakikada gideceğiz” ifadelerine yer verdi.