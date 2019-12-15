2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nın eteğinde bulunan ve son aylarda ulusal bir tv kanalında yayınlanan dizi ile tüm Türkiye'nin merak ettiği Taşbaşı Obası, kış mevsiminde de ayrı bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor.

Kabadüz ilçesinin 77 obasından bir tanesi olan ve etrafını ladin ormanlarının çevrelediği Taşbaşı Obası, hemen eteğinde bulunan göl ile de ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Ulusal bir tv kanalında yayınlanan Kuzey Yıldızı diziyle obanın doğal güzelliğini tüm Türkiye öğrendi. Dizi filimden sonra tur şirketleri obaya seferler düzenlemeye başladı. Çevre illerden de obayı görmek için gelenlerin sayıları ise oldukça arttı.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, çekimleri Ordu'da ve büyük bölümünde ilçenin Taşbaşı Obası'nda çekilen Kuzey Yıldızı dizisiyle obanın tarifi mümkün olmayan güzelliğini tüm Türkiye'nin gördüğünü söyledi.

Oba ve dizi çekimi yapılan evleri görmeye çok sayıda kişinin geldiğini aktaran Başkan Kaya, “Birçok Ordulu hemşehrimiz dizi sayesinde öğrendiği obaya görmeye geliyorlar. Bunun yanında çevre illerden de Taşbaşı Obası'nı görmek için geliyorlar. Dizi ile yaylamızın tüm güzelliklerini tüm Türkiye gördü” dedi.