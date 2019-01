sınıf öğrencisi Kübra Asdemir (22), otostopla Türkiye'yi karış karış geziyor.

Aslen Ankaralı bir ailenin tek çocuğu olan Kübra Asdemir, yaklaşık iki yıldır başlattığı otostop macerasıyla Türkiye'nin dört bir köşesini araçlara otostop yaparak geziyor. Son olarak Ordu'nun Ünye ilçesine otostopla gelen Kübra Asdemir, "Yaklaşık iki yıldır ailemin de izniyle Türkiye'nin her köşesini dolaşıyorum. En büyük hayalim ise yurt dışına çıkmak" dedi.

“İlk gezime Güneydoğu Anadolu'dan başladım”

İki yıl önce otostop yolculuğuna başladığını söyleyen Kübra Asdemir, "Yaklaşık iki yıldır imkan buldukça otostopla Türkiye'yi geziyorum. Henüz yurt dışına çıkamadım. Bu sefer Azerbaycan'a kadar gidecektim ama pasaport sıkıntısından dolayı gidemedim. Bu gezi benim için Karadeniz turu olacak. İki sene önce Güneydoğu Anadolu'dan başlamak üzere yola çıktım. Daha sonra Ege ve İç Anadolu'yu yalnız gezdim” diye konuştu.

"En büyük maceram bir at üzerinde oldu"

Anılarını anlatan Asdemir, “Yaşadığım maceralardan bir tanesi Afyon'dan Bolu'ya doğru yola çıkacaktım. Önümde 3 tane yol seçeneği vardı. Ankara, Düzce, Eskişehir'e kısa mesafeden bir yol vardı. Ben de hiç kimsenin girmediği yerlere girmeyi çok severim. Sapa bir yola girdim. O yol üzerinde bir at çiftliği vardı. O yoldan at üzerinde birisi geldi ve elimi kaldırdım. Daha sonra beni aldı ve gideceğim yere kadar götürdü" şeklinde konuştu.

"Ülkemizde korkulacak bir şey yok"

Ailesinin gezmesine engel olmadığını anlatan Kübra Asdemir, “Kendi sorumluluğum olan okula devam ediyor ve geçimimi kendim sağlıyorum. Şuan uzun hedefler kurmak istemiyorum. Çok uzun zaman sonra Karadeniz benim için ilk planlı bir gezi oldu. Gezime ilk önce ülkemle başlamak istedim. Çünkü ülkesini bilmeyen yurt dışında hiçbir şey yapamaz. Kadın olarak tek başına yola çıkmak biraz zor ve korkutucu olduğunun farkındayım. Benden daha önce gezen insanlarda var. Tırdan ata her şeye bindim. Bence ülkemizde korkulacak hiçbir şey yok. Herkes kendine karşı birbirlerini uyarıyorlar" şeklinde konuştu.

"Her bindiğim araçta 'dikkat et' diyorlar"

Her bindiği araçta insanların uyardığını söyleyen Asdemir, "Her bindiğim araçta beni uyarıyorlar. Mesela diyorlar ki; kötü insanlarla karşılaşırsın. Örneğin dışarıdan aldığım tepki kız çocuğu olarak insanlar benden endişeleniyor. Dikkat etmemi söylüyorlar. Kimse dikkat edilecek bir şey yapmıyor aslında. İndiğim arabalardan inerken bir sonraki bineceğin arabaya dikkat et diyorlar. Farklı bir araca biniyorum aynı şekil de o da bana aynısını söylüyor. Böyle olunca da bütün yolu zaten dikkat etlerle geliyorum. Şu an Ordu'nun Ünye ilçesindeyim. Ben ilk önce Ordu'da gezilecek yerlere baktım ve Ordu'da gezilecek yerlerin yarısının Ünye'de olduğunu fark ettim. Ünye biraz kendi başına şehirleşmiş olduğunu fark ettim. O yüzden dikkatimi çekti ve Ünye'yi gezmek istedim. Müzeyi, hamamı, çınar ağacını gördüm. En büyük hedefim ise dünyada güzel bir yaşanılacak yeri bulup ilk önce keşfedip yerleşmek olacağım ülkeyi bulmaktır" ifadelerini kullandı.

"Kadın olarak tebrik ediyoruz"

Bir bayan olarak her insanın bu işe cesaret edemeyeceğine dikkat çeken Merve Güdek, “Ben Kübra'yı yoldan geçerken gördüm. Üzerindeki kıyafetler bana değişik geldi. Tek başına kadın olarak Türkiye'yi geziyormuş. Bana biraz neler yaptığını nerelere gittiğinden bahsetti. Ben bir kadın olarak tebrik ediyorum. Günümüz şartlarında tek başına otostop çekerek yola çıkmak çok zor. Ben şahsen takdir ediyorum kendisini” açıklamasında bulundu.