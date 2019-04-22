Türkiye'yi Rusya'da temsil edecek 5 sporcu yola çıktı

Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu 5. Gençler Büyükler Avrupa Wushu Kungfu Şampiyonası'na Ordu'dan katılacak olan 5 sporcu yola çıktı.

Bu yıl, Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılacak olan ve Avrupa Wus-Hu Kung Fu Federasyonunun düzenleyeceği 5. Gençler Büyükler Avrupa Wushu Kungfu Şampiyonası'nda Ordu'dan 5 sporcu, Türkiye'yi ve Ordu'yu temsil edecek. Ordu Wushu Kung Fu Antrenörü Veda Tut, Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu'nun hazırlamış olduğu 5. Gençler-Büyükler Avrupa Wushu Kungfu Şampiyonası Rusya'nın Başkenti Moskova'da 26 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşeceğini hatırlattı. Türkiye'yi ve Ordu'yu temsilen katılan sporcuların, 25 Nisan tarihinde İstanbul'dan Moskova'ya hareket edeceklerini ifade eden Tut, Gamzenur Sarı ile Feyza Kevser Kurt'un büyük bayanlar kategorisinde, Gülnihal Çarkacı ve Oya Kömürcü'nün genç bayanlar kategorisinde, Cemil Eren Akdemir'in de genç erkek kategorisinde Türkiye'yi temsil edeceklerini söyledi. Güzel bir hazırlık süreci geçirdiklerine dikkat çeken Tut, sporculardan derece değil, şampiyonluk beklediklerini söyledi.

Wushu Kung Fu Ordu İl Temsilcisi Savaş Çakmak da Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yaptıkları Türkiye şampiyonası soncunda sporcuların üstün başarı göstererek, Milli takıma gitmeyi hak ettiklerini hatırlattı. Çakmak, “Ardından da Avrupa Wus Hu Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan 5'inci Avrupa Wus Hu Kung Fu şampiyonası 26 Nisan'da başlayacak ve bir hafta sürecek. Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılacak. Ordu'dan bu şampiyonada hem ilimizi hem de ülkemizi temsil etmek için büyükler ve gençler kategorilerinde 5 sporcumuz olacaktır” dedi.

Sporcular ise bir süredir bu spor ile uğraştıklarını belirterek, Avrupa şampiyonasına gitmelerinin kendileri için gurur verici olduğunu, şampiyonadan birinci olarak dönmeyi hedeflediklerini aktardılar. Öte yandan sporcular, şampiyonaya katılmak üzere Ordu'dan ayrıldı.