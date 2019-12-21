U?akta rahats?zlanan ?niversite ??rencisi hayat?n? kaybetti

?niversite ??rencisi Erdo?an ?nez, Ankara-Ordu u?a??nda memleketi Fatsa’ya geldi?i s?rada rahats?zlanmas? sonucu kald?r?ld??? hastenede hayat?n? kaybetti.
?niversite ??rencisi Erdo?an ?nez, Ankara-Ordu u?a??nda memleketi Fatsa'ya geldi?i s?rada rahats?zlanmas? sonucu kald?r?ld??? hastenede hayat?n? kaybetti.
Edinilen bilgiye g?re, Ankara'dan u?a?a binen ?niversite ??rencisi Erdo?an ?nez u?ak kalkt?ktan sonra bir anda rahats?zland?. Ordu'da havaliman?ndan ambulansla hastaneye kald?r?lan Erdo?an ?nez burada t?m yap?lan m?dahalelere ra?men kurtar?lamayarak hayat?n? kaybetti. ?nez'in ?l?m haberini alan yak?nlar? sinir krizleri ge?irirken cenaze namaz?n?n ??le namaz?n? m?teakip Fatsa Ortab?y?k Cami'de k?l?naca?? ??renildi.