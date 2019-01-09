Uçurumun kenarından mahsur kalan araç kurtarıldı

Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahallelerde mahsur kalan 2 hasta, Büyükşehir Belediyesi ile 112 acil servis ekiplerince hastaneye yetiştirildi. Yolda uçurumun kenarında mahsur kalan araçlar da kurtarıldı.

Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası, bazı mahalle yolları ulaşıma kapandı. İlçeye bağlı Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki Ayşe Çalışıcı rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine yola çıkan Ordu Büyükşehir Belediyesi bağlı karla mücadele ve 112 acil sağlık ekipleri, rahatsızlanan kadını alarak hastaneye ulaştırdı. Yoğun kar yağışının olduğu Çamaş ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde de diyaliz hastası olan bir kadın, 112 ekiplerine ulaştırıldı. Yolda kalan ambulans, iş makineleri yardımıyla yola devam etti. Ulubey ilçesine bağlı Çubuklu Mahallesi'nde de aniden fenalaşan yaşlı vatandaşa 112 ekiplerinin daha hızlı ulaşabilmesi için, Büyükşehir Belediyesi bağlı karla mücadele ekipleri müdahalede bulundu.

Uçurumun kenarında mahsur kalan vatandaş ölümden döndü

Gölköy ilçesine bağlı Aydoğan Mahallesi'nde kar nedeniyle iki kişi, araçlarında mahsur kaldı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söz konusu kişiler bulundukları yerden kurtarıldı. Yoğun kar yağışının görüldüğü Akkuş ilçesinde de seyir halindeki bir araç, kontrolden çıkarak uçurumun kenarında durdu. Mahsur kalan ve son anda durabilen vatandaş, ekiplerin anında müdahalesiyle herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadan mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.