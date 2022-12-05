Ulubey MYO yükseliyor

Ordu'nun Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, ilçede yapımı devam ve karkas maliyeti yaklaşık 10 milyon TL olan meslek yüksekokulunun(MYO), tamamlandığında çok sayıda öğrenciye hizmet vereceğini söyledi.

Ulubey ilçesinde yapımına yaklaşık 18 ay önce başlanan meslek yüksekokulunda çalışmalar devam ediyor. Toplamda 7 bin metrekare kapalı alana sahip olacak 20 derslikli okulun, yaklaşık karkas maliyeti ise 10 milyon TL. Ulubey Belediyesi ile hayırsever iş insanları tarafından yapımı sürdürülen projenin kısa sürede tamamlanarak, Ordu Üniversitesi'ne teslim edilmesi hedefleniyor.

Proje hakkında bilgi veren Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, “Bin 400 metrekare tabanla başladığımız, 7 bin metrekare kapalı alana sahip yüksekokul inşa ediyoruz. Burada 20 derslik sınıf, 35 tane öğretim görevlisi odası, konferans, konferans ve yemek salonu ve otoparkı olan bir yer olacak. Buraya başlarken ilerleyen süreçteki hedefimiz sadece meslek yüksekokulu olarak kalması değil, ilerleyen süreçte fakülteye de dönüşebilecek bir şekilde projesi hazırlandı” dedi.

“Yaklaşık 10 milyon TL'lik yatırım”

“Buranın inşaatı Ulubey Belediyesi ve hayırseverin insanlarımızın desteğiyle yapıldı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler her projede olduğu gibi bu projede de destek verdi” diyen Başkan Türkcan, “Çok ciddi bir yatırım yaptık ve bir katın maliyetine baktığımızda yaklaşık 1 milyon 700 bin TL tutarında. Yani burada 5 kat ve yaklaşık 10 milyon TL'lik bir yatırım var. Bu yatırımı yılsonuna kadar bitirip karkas bir şekilde Ordu Üniversitesi'ne teslim edeceğiz. Sonraki süreçte diğer kalan işler yapılıp, Ulubey Meslek Yüksekokulu hem ilçemizdeki öğrencilere, hem de farklı illerden gelecek olan öğrencilerimize hizmet verecek, hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.