Ulubey MYO'da fotoğraf sergisi

Dr. Tarık Yarılgaç, Ulubey Meslek Yüksekokulu Basın ve Yayın Programcılığı birinci sınıf öğrencileri tarafından düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Ulubey Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen açılışa Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç'ın yanı sıra Ulubey MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serkan Güney, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve davetliler katıldı.

Basın ve Yayın Programcılığı birinci sınıf öğrencilerinin ‘Temel Fotoğrafçılık' dersinde almış oldukları teknik eğitim sonrasında makro ve genel çekimlerden oluşan 38 renkli ve siyah-beyaz çalışmanın yer aldığı sergi açıldı. Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, “Ulubey Meslek Yüksekokulu Basın ve Yayın Programı öğrencilerinin çekmiş oldukları fotoğraflardan oluşan bu sergide yer alan çalışmalar da onların almış oldukları eğitim mesleki yaşamlarına hazırlık aşaması niteliğindedir. Bu düşüncelerle fotoğraf sergisinin gerçekleştirilmesinde emeği geçen program öğrencilerimizi ve akademisyenlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Rektör Yarılgaç ve beraberindekiler fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi.