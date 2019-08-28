Ulubey'e kız öğrenci yurdu yapılacak

Dr. Ali Akdoğan, yaklaşık 600 öğrencisi bulunan Ulubey Meslek Yüksekokulu yanındaki kız öğrenci yurdunun tekrar faaliyete geçirileceğini açıkladı.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof.Dr. Ali Akdoğan, Ulubey Meslek Yüksekokulu'na ziyarette bulundu. Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, yapılması planlanan Ulubey Meslek Yüksekokulu yeni binası, kız öğrenci yurdu, Meslek Yüksekokulunun akademik ve fiziki yapılanması gibi pek çok konuda Ulubey MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serkan Güney'den bilgi aldı.

Meslek Yüksekokulu binasında incelemelerde bulunan Rektör Akdoğan'ın akademik ve idari personel ile bir araya geldiği toplantıda, gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi düşünülen öğrenci odaklı bilimsel, teknik ve fiziki alt yapı çalışmaları değerlendirildi. Akademik ve idari personel ile öğrenci ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda Rektör Akdoğan, yaklaşık 600 öğrencisi bulunan Meslek Yüksekokulu yanındaki kız öğrenci yurdunun tekrar faaliyete geçirileceğinin altını çizerek öğrenci mağduriyetinin yaşanmaması için gerekli çalışmaların en yakın zamanda başlatılacağına dikkat çekti.

Ulubey Meslek Yüksekokuluna Orman İşletme Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen 5.5 dönüm arazi ve 1500 metrekare taban alan üzerine yapılması planlanan ve 6 bin metrekare kapalı alana sahip olacak olan yeni binanın yapım işleriyle ilgili bilgiler alan Rektör Akdoğan, “Ulubey Meslek Yüksekokulumuzu ziyaret ederek öğrenci sayısı, akademik ve fiziki yapılanma konusunda bilgiler alarak kız öğrenci yurdunda incelemelerde bulunduk. 100'e yakın kız öğrencimize hizmet verecek olan yurdumuzu eğitim-öğretim dönemi başlamadan en yakın zamanda faaliyete geçireceğiz. Önceliğimiz kız evlatlarımızın barınması yönünde olup eğer oluşturabilirsek erkek öğrencilerimiz için de aynı şartları sağlamak isteriz. Burada geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın can, mal, emniyet konusunda ailelerin rahat uyumaları için devletin maddi ve manevi tüm imkanlarını bu milletin evlatlarına sunma gayretindeyiz. Bununla birlikte yeni yapılması planlanan Ulubey Meslek Yüksekokulu binamızla ilgili olarak da Üniversitemizin ilgili birimleri ile Ulubey Belediyesinin ortak çalışmaları sonucunda gerekli alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Üniversitemize yakışan güzel bir eğitim binası oluşturmayı düşünmekteyiz” şeklinde konuştu.