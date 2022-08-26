Ulubey'in cazibesi artıyor

Ordu'nun Ulubey ilçesi son yıllarda attığı adımlarla dikkat çeken bir ilçe haline geldi. İlçede yeni istihdam çalışmaları başarılı sonuçlar verirken turistik tesislerin sayısı da giderek artıyor.

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, 2019 yılında göreve geldikten sonra seçim beyannamesinde belirttikleri projelerin birçoğunu hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlçede yeni sosyal ve turistik tesislerin arttırılması, ekonomi ve istihdama yönelik çalışmaları yapılması konusunda son yıllarda büyük çaba harcadıklarını ve meyvelerini almaya başladıklarını kaydeden Türkcan, şunları söyledi:

“Birçoğunu hayata geçirdik, birçoğunun da temellerini atacağız. 2024 yılına kadar vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz sözü yerine getirmek için çalışacağız. Sayacabaşı Sosyal Tesislerimiz hem Ordumuzun hem de ülkemizin gözbebeği olabilecek bir sosyal tesis ola cak. Sosyal tesisimiz içerisinde; 6 tane bungalov ev, 1 tane dubleks ev, restoran, çocuk oyun parkı, kamelyalarımız var. Ayrıca macera parkı kurmayı planlıyoruz. Sosyal yaşam alanı dediğimiz, turizm anlamında Ordu ve ülkemize değer katacak bir proje. Projemiz hayırlı olsun. 9'uncu ayda da açılışını gerçekleştireceğiz.

“Ordu'daki ilk seyir terası”

Seyir terasında Ordu'nun sahilini, Boztepe'yi, Çambaşı'nı ve Karagöl'e kadar izleyebileceğimiz bir alan oluştuğunu kaydeden Başkan Türkcan, “Seyir terası ve bungalov evlerin bulunduğu alan ilçemize ayrı bir değer katacak. Vatandaşlarımız Ulubey'e geldiğinde seyir terası, Sayacabaşı sosyal tesisleri, Küpkaya Kanyonunu, Ohtamış, Çağlayan ve Kadıncık Şelalelerini gezerek dolu dolu bir gün geçirebilirler. Seyir terasımızın açılışını da Ekim ayında yapacağız” dedi.

“Yeni binaya taşınacağız”

Daha önce pansiyon olarak kullanılan binayı yeni Belediye binası haline getireceklerini dile getiren Başkan Türkcan, yıl sonuna kadar yeni binaya geçmeyi planladıklarını kaydetti.

Pazar esnafı için belirledikleri alanı düzenlemeye başladıklarını kaydeden Başkan Türkcan, ilçede istihdam alanı oluşturmak için son yıllarda verdikleri çabanın karşılığını almaya başladıklarını vurguladı.

İstihdam çalışmaları meyvesini veriyor

Başkan Türkcan, “Ulubey'de şu an 300 kişinin çalıştığı bir tekstil fabrikası var. Sadece Ulubey değil, çevre ilçelere de istihdam sağlayan bir firmamız. İlçemize ciddi anlamda ekonomik katkı sağlıyor. Adalet Bakanlığı tarafından kapatılan bir eski cezaevimiz vardı. Burayı özel bir firma ile görüşerek silah fabrikası kuruldu. Burada 200'ün üstünde istihdam bulunuyor. Fabrikamız büyümeye doğru gidiyor. Kendi silahını üretmeye çalışacak”

Sanayi sitesi, gençlik merkezi geliyor

İlçeye yeni bir sanayi sitesi kazandıracaklarını ve temelini Ekim ayında atacaklarını aynı zamanda ilçeye bir gençlik merkezini kazandıracaklarını belirten Başkan Türkcan, şu bilgileri verdi:

“26 tane dükkanımızın bulunduğu ve temelini 10. ayda atacağımız küçük sanayi sitemizle esnaflarımız daha rahat edecek. Seçim zamanına kadar burayı bitirmeyi hedefliyoruz. Belediye kültür sarayı ve gençlik merkezi projemiz var. Spor Bakanımızın Ordu'ya gelmesiyle gençlik merkezi, 500 kişilik tribün ve 4 tane okulumuzun önüne kapalı spor salonu aldık. Spor salonlarının yarısını biz karşılayacağız. Bunları 2023 yılına kadar bitirmeyi hedefliyoruz.”

“250 km. yol yaptık”

Son olarak Ulubey'deki yol çalışmalarına da değinen Başkan İsa Türkcan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Ulubey'in 6 merkez mahallesi dışında 35 tane de köylerden mahalleye dönüşen kırsal kesimi var. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. İlçemizin 2 bin km yol ağı bulunuyor. 2014 yılından şimdiye kadar ilçemizde 250 km. sıcak asfalt ve beton kaplama yol yaptık. Planlamış olduğumuz kırsal kesimlerde; Kirazlık, Belenyurt, Durak, Eymür, Sayaca, Kızılen, Güvenyurt mahallelerinin asfaltlarını bu yılın sonuna kadar dökeceğiz. Ohtamış, Şahinkaya, Şıhlar, Çubuklu, Kızılen, Ohtamış, Akoluk mahallelerinin altyapı çalışmalarını bu yılın sonuna kadar bitirip, 2023'ün yaz döneminde bu mahalleleri de asfaltla buluşturacağız. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü aslında bu yılın sonunda gerçekleştirmiş olacağız. 2023 ve 2024 yılında da beton ve asfalt yapma çalışmalarımız sürecek. Bir takım ve ekip ruhuyla çalışarak Ulubeyimizin 41 mahallesine hizmet ediyoruz.”