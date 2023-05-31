Ulubey'in çehresi değişiyor

Ordu'nun Ulubey ilçesinde binalarda dış cephe iyileştirme ve yenileme çalışması başlatıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 ilçesinde şehir estetiğine uygun projeler geliştiriliyor. Projeler çerçevesinde Ulubey ilçesinin 1 kilometrelik güzergahında yapılacak olan dış cephe iyileştirme, yenileme çalışmaları başladı. 121 bina ve 157 cephede 3 etapta uygulanacak projenin ilk etap ihalesi gerçekleştirilirken, mantolama üzerine boyama ve ahşap görünümlü söve çalışması yapılacak projenin ilk etabında 21 adet binanın cephesi iyileştirilecek.

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, yapımına başlanan proje ile ilçenin çehresinin değişeceğini söyledi. Çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini ve tamamlandığında estetik ve modern bir görünüme kavuşacağını söyleyen Başkan Türkcan, “Vatandaşlarımıza sözümüz olan dış cephe çalışmaları başladı. Toplamda 121 bina ve 157 cephede uygulanacak olan projemizin ilk ihalesi gerçekleşti. İlk etapta 21 binanın cephesi iyileştirilecek. Düşünen, Üreten ve Yarışan Ordu'nun mimarı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler liderliğinde Ordu'da, Ulubey'de çalışmalarımıza gayretle devam ediyoruz” dedi.