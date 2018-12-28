Ulugöl Mescidi ibadete açıldı

Ordu'nun Gölköy ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin "36'ncı Tabiat Parkı" olan Ulugöl'e İkizce ilçesindeki tarihi Laleli Camisi'den esinlenerek mescit ibadete açıldı.

Şehir merkezine 74 kilometre uzaklıkta, 7 dönüm büyüklüğünde ve 80 metre derinliğindeki Ulugöl, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinden ziyaretçi akınına uğruyor. Günlük ziyaretçi sayısının ortalama bin, hafta sonu veya bayram tatillerinde ortalama 5 bin kişilik bir ziyaretçi akınına uğrayan Ulugöl'de, ibadetlerini yerine getirmek isteyenler için mescit ve şadırvan inşa edildi.

İkizce ilçesinde çivisiz inşa edilen tarihi Laleli Camisi'nden esinlenerek yapılan ve bir benzer örneği Altınordu sahilinde bulunan mescit ve şadırvan, çevresiyle uyumlu olacak şekilde planlandı. 54 metrekare olan zemin katı erkeklerin, 32 metrekare olan üst katı ise kadınların namaz kılabileceği şekilde düzenlenen mescidin mihrap, minber, kürsü ve mahfil kirişleri de ahşap oyma işçiliği ile inşa edildi.

Çivisiz mescit cuma namazının kılınmasıyla ibadete açıldı. Cuma namazına Gölköy Kaymakamı Necdet Özdemir, Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert ve vatandaşlar katıldı.