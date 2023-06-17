Ordu'nun Gölköy ilçesinde bulunan ve doğal güzelliği ile dikkat çeken Ulugöl Tabiat Parkı, ziyaretçilerini bekliyor.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde 26,5 hektar alanda yer alan Ulugöl Tabiat Parkı projesinin tamamlanmasının ardından göl turizme kazandırıldı. Ordu'nun Gölköy ilçesine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Ulugöl, yaz aylarının gelişiyle, eşsiz doğa manzaraları ile nilüfer çiçeği ve gölün içinde bulunan rengârenk balıklarıyla kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Türkiye'nin 36. Tabiat Parkı özelliğini taşıyan krater gölü olan Ulugöl, yaklaşık 15 metreye kadar sahip olduğu derinliğiyle dikkat çekiyor. Etrafı korunmaya alınmış orman alanı ile kaplı olan Ulugöl'e ziyaretçiler gelmeye başladı.

Aybastı ilçesinden Ulugöl'e ziyarete gelen Medet Gürnal, "Doğa harikası, el değmemiş bir yer. Gölün etrafını gezebilecek yürüyüş yolları mevcut ve yürüyüş yolların yarısı ormanın içinde geçen bir yer. Aileme beraber geldim ve nilüfer çiçekleriyle, renkli balıklarıyla tavsiye edebileceğim yer" dedi.