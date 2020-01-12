Ulugöl'de kartpostallık manzaralar oluştu

Ordu'nun Gölköy ilçesinde bulunan Ulugöl'ün kar ile kaplı manzarası havadan görüntülendi.

Gölköy ilçesinde denizden bin 200 metre yükseklikte yer alan Türkiye'nin 36'ncı tabiat parkı Ulugöl, kış mevsiminde de güzelliğini koruyor. Yılın her mevsiminde ayrı bir güzelliğe sahip olan Ulugöl Tabiat Parkı, ağaçların yapraklarının tamamen dökülmesi ve karlarla kaplanmasının ardından görenleri adeta kendine hayran bırakıyor. Bir krater gölü olan ve kış mevsiminin

gelmesiyle birlikte tamamen beyazlar içerisinde kalan Ulugöl'ü ziyaret edenler ise hayran kalıyor.