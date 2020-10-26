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Ulugöl'e ziyaretçi akını

Ordu’nun doğal güzellikleriyle ünlü Ulugöl Tabiat Parkı, hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Ordu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Ulugöl Tabiat Parkı, hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.


Şehir merkezine 74 kilometre uzaklıkta, 7 dönüm büyüklüğünde ve 80 metre derinliğindeki Ulugöl'ü çok sayıda kişi ziyaret etti.


Türkiye'nin Yaşlanma Atlası'na göre, ortalama yaşam süresi 82 yıl ile en uzun ömürlü insanların yaşadığı 10 yer arasında gösterilen Ordu'nun Gölköy ilçesindeki Ulugöl, görenleri hayran bırakıyor.


İstanbul'dan, Ulugöl'ü merak ettiği için geldiğini belirten Halit Arslan, “Fotoğraflarda gördüğümüzden daha da güzel. Bizler gerçekten burada rahat bir nefes aldık. Hayran kaldık. Geldiğimize değdi” dedi.

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