Uluslararası Köpek Güzellik Yarışması, renkli görüntülere sahne oldu

Ordu'da bu yıl ilk defa düzenlenen 'Uluslararası Köpek Güzellik Yarışması'nda, Türkiye'nin farklı illerinden gelen köpek ırkları, dereceye girebilmek için mücadele etti.

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu öncülüğünde, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü himayesinde, Ordu Büyükşehir Avcılar Derneği tarafından düzenlenen yarışmaya, Türkiye'nin dört bir yanından getirilen köpek ırkları katıldı. Yaklaşık 50 köpeğin podyuma çıktığı yarışmada, Ordu, Antalya, Bursa, İzmir, İstanbul, Sivas, Samsun, Sivas, Rize ve diğer illerden gelen katılımcılar, köpeklerinin dereceye girebilmesi için çabaladı. Küçük yaştaki çocukların da ilgi gösterdiği yarışmada, renkli görüntüler oluştu.

Bazı ırkların ulusal ve uluslararası hakemi Cem Sütunç, Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu olarak Uluslararası Köpek Federasyonu'nun üyesi olduklarını, bu yarışmanın da bütün köpek ırklarına açık olduğunu belirtti. Yapılan yarışmanın, Türkiye şampiyonluğu adaylığını verebilecekleri bir yarışma olduğunu belirten Sütunç, “Bugün çeşitli ırklardan yaklaşık 50 köpeğimiz var. Bu köpekler ırkları, sınıflar, yaş grupları olarak birbirleri ile yarışacaklar. Yarışmanın sonunda da bütün bu ırkların en iyi köpeğini seçeceğiz” dedi.

“Burada önemli olan şey, köpeğin ırk standartlarına uygun olması” diyen hakem Sütunç, “En önemlisi de köpeğin ringde hakeme, diğer köpeklere ve diğer köpeklerin idarecilerine herhangi bir saldırganlık göstermemesi. Bizim söylediğimiz dille sosyal köpek olması. Federasyon olarak, tehlikeli köpeğin olmadığını, tehlikeli sahiplerin olduğunu savunuyoruz” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Avcılar Derneği Başkanı Hakan Karadağ ise, yarışmanın ilk defa Ordu'da düzenlendiğini hatırlatarak, “Büyükşehir Avcılar Derneği olarak misafirlerimizi Ordu'da ağırlıyoruz. Türkiye'nin birçok ilinden gelen katılımcılarımız var. Burada hayvanseverliği ön plana çıkartmak istiyoruz, güzel dostluklar oluşuyor. İlimizde ilk defa olması çok önemli, güzel de bir organizasyonu başardık. Daha sonraki yıllarda uluslararası yarışmaları Ordu'da tertip edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Katılımcılar ise, Ordu'da ilk defa böyle bir yarışmanın düzenlendiğini belirterek, güzel dostlukların yaşandığını belirttiler. Yarışmada, şampiyon olabilmek adına hünerlerini sergileyeceklerini aktaran katılımcılar, Türkiye'nin farklı illerinden katılımcıların olduğunu söylediler. Bazı yarışmacılar, daha önce düzenlenen yarışmalarda yurt içi ve yurt dışında dereceye girdiklerini aktardılar.

Yarışma sonucunda dereceye giren köpeklerin sahiplerine ise çeşitli hediyeler verilecek.