UMKE ekiplerine eğitim ve tatbikat

Ordu'da, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) afet, acil durum ve meydana gelebilecek olaylara karşı yeteneklerini geliştirmek adına eğitim ve tatbikata katıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın 2021 Faaliyet Planı kapsamında, Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘UMKE İl Tatbikatı' gerçekleştirildi. Toplam 18 UMKE personeli ve 4 eğitmenin katılımı ile gerçekleştirilen kamp süresince personellerin, meydana gelebilecek afet ve olağan dışı durumlara hazırlık, reaksiyon ve yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla, acil olgu yönetimi ve farklı eğitimler gerçekleştirildi. Ünye Asarkaya Kent Ormanı'nda düzenlenen eğitimde, UMKE müdahale araçlarının özellikleri, araçlarda bulunan malzeme ve ekipmanın kullanımı, zorlu doğa şartlarında yaya intikal, olay yeri yönetimi ve AFAD'ın görev ve yetkileri başlıklarında olmak üzere UMKE'nin görev yetki ve sorumluluğunda olan konular da anlatıldı.

Kampın son gününde Fatsa Devlet Hastanesi'nin, hastane afet ve acil durum planı saha tatbikatına katılan UMKE ekipleri, senaryo gereği hastanenin yangın tahliyesine eşlik ederek, itfaiye ekipleri ile birlikte çatıdan tahliye, servisten tahliye ve hastane bahçesinde kurulan triyaj alanında görev alarak tatbikatı bir şekilde tamamlandı.